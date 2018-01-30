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Председателя Конституционного суда РФ решили переизбрать

30 Января 2018 в 19:28
Председателя Конституционного суда РФ решили переизбрать

В Совете Федерации высказались за переназначение главы  Конституционного суда Валерия Зорькина. Такое решение было принято сегодня на заседании профильного комитета верхней палаты Федерального Собрания по конституционному законодательству, сообщает РИА Новости.

Члены Совета Федерации рассмотрят этот вопрос 31 января.

Нынешний срок полномочий Зорькина заканчивается 22 февраля, но в случае его назначения Совфедом, полномочия начнутся в тот же день, прокомментировал журналистам вопрос о председателе КС глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Сенаторы утверждают главу КС, после того как президент России вносит его кандидатуру в верхнею палату Федерального Собрания. Такое положение зафиксировано в Конституции РФ. 

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