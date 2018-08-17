Чемезов переизбран главой совета директоров "КАМАЗа"

Председателем совета директоров ПАО «КАМАЗ» переизбран гендиректор ГК «Ростех» Сергей Чемезов. Такое решение было принято на заседании совета директоров в заочной форме, сообщает «Интерфакс».

Чемезов находится во главе совета с 2008 года. До этого он четыре года работал членом совета директоров компании.

Ранее сообщалось, что на годовом собрании акционеров 29 июня был избран совет директоров "КАМАЗа" из 11 человек. Из прежнего состава в него не вошел только Ильдар Халиков, в прошлом году покинувший пост премьер-министра Татарстана.