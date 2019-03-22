Предприятия Москвы откроют двери для посещения

Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы запустил регистрацию на новый проект «ОТКРОЙ#МОСПРОМ».

28-30 марта ведущие промышленные предприятия откроют свои двери для всех желающих. «Открой#Моспром» – это новый формат знакомства со столичным производством: экскурсии, интерактивные мастер-классы с профессионалами отрасли и увлекательные коллаборации городской промышленности с миром искусства.

Гости мероприятия получат уникальную возможность увидеть, как проектируются космические спутники, откроют для себя вековую историю автомобилестроения и узнают, как создается отечественный лимузин для президента.

На предприятиях пищевой промышленности гостям покажут производство молочных продуктов, расскажут, как варят настоящий русский квас, а также раскроют секрет рецепта легендарного торта «Чародейка».

«Цель проекта «ОТКРОЙ#МОСПРОМ» – сформировать устойчивый интерес к столичной промышленности у молодежи. Создание необходимых условий для развития кадрового потенциала города - одна из приоритетных задач московского правительства. В ходе посещения предприятий студенты смогут оценить, насколько высокотехнологичной становится столичная промышленность, какие высокие требования предъявляются сегодня к квалификации специалистов», - рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве сконцентрированы современные предприятия с уникальной историей, посещение которых будет полезным для гостей не только для расширения кругозора, но и для знакомства с новыми карьерными возможностями», - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В рамках проекта на предприятиях пройдут иммерсивные шоу, посвященные промышленным профессиям. Также гости смогут продегустировать кондитерскую продукцию прямо с конвейера. Любители интеллектуального досуга смогут принять участие в игре «КВИЗ, ПЛИЗ!» на тему индустриальной Москвы.

Полный список предприятий – участников проекта доступен на сайте: откроймоспром.рф