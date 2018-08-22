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Предполагаемых вербовщиков ИГИЛ задержали в Норильске

22 Августа 2018 в 09:03
Предполагаемых вербовщиков ИГИЛ задержали в Норильске

В Норильске в ходе совместной операции ФСБ, полиции и Росгвардии задержали россиян, подозреваемых в организации террористической ячейки. Они вербовали жителей края в ряды запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГИЛ), сообщает РЕН ТВ.

Сами организаторы ячейки также намеревались примкнуть к террористам в Сирии и Афганистане. Во время обысков были изъяты устройства связи, банковские карты, с помощью которых финансировались террористические организации, пишут «Новые Известия». В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

Ранее суд Санкт-Петербурга вынес приговор участнику чата в поддержку террористической группировки «Исламское государство» приговор. Суд признал его виновным, однако учёл признательные показания и тот факт, что мужчина воспитывает пятерых детей. В итоге жителю Санкт-Петербурга выписали штраф в размере 50 тысяч рублей.

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