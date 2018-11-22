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Предложено отменить пошлину за выдачу автомобильных госномеров

22 Ноября 2018 в 22:24
Предложено отменить пошлину за выдачу автомобильных госномеров

Министерство внутренних дел РФ подготовило проект изменений в Налоговой кодекс, предполагающих отмену взимания пошлины за выдачу государственного регистрационного знака, сообщил «Интерфаксу» официальный представитель МВД Ирина Волк.

С 4 августа следующего года регистрирующему органу будет представлено право лишь присвоения государственных регистрационных номеров транспортных средств.

Изготовление государственных регистрационных знаков ТС, содержащих указанный выше номер, в соответствии с положениями статьи 8 Федерального закона, отнесено к компетенции организаций-изготовителей таких знаков, добавила она.

Ранее НСН сообщала, что в России появятся 10 новых типов автомобильных номеров. Например, для мотоциклистов будут доступны номера уменьшенного размера: 190 на 145 мм вместо нынешних 245 на 160 мм. Появятся также номера, рассчитанные на задние площадки японских и американских машин с нестандартным местом крепления.

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