Предложения экологов войдут в предвыборную программу Собянина

ФОТО: Сергей Собянин/flickr.com

В избирательном штабе кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина прошла встреча с экспертным сообществом. Участники обсудили часть предвыборной программы, которая касается экологических аспектов.

По словам кандидата, в любых мегаполисах существуют проблемы, связанные с экологией. Острота проблемы зависит от времени, однако всегда волнует жителей больших городов и, в частности, москвичей.

«Решение этой проблемы непростое, особенно когда с каждым годом увеличивается количество машин на наших улицах. За последние семь лет количество машин в Москве увеличилось на миллион и достигло астрономической цифры в 4,5 млн. В Подмосковье количество машин приблизилось к 3 млн. В общей сложности в небольшой агломерации получается более 7 млн машин», — заявил Сергей Собянин.

Кандидат в мэры Москвы отметил существующие проблемы в промышленности, несмотря на то, что немалое количество предприятий города, создававших экологические проблемы, перестало функционировать.

«Сейчас существуют проблемы работы с точки зрения работы коммунального сектора, с отходами, а также с озеленением города. Все эти направления очень важны для экологии», — сообщил кандидат в мэры Москвы.

Ранее экология была названа Сергеем Собяниным одним из ключевых направлений предвыборной программы. Предложения, которые были сформулированы экологами в ходе Круглого стола, войдут в предвыборную программу Собянина.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.