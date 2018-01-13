Предложение Гройсмана вернуть Крым назвали «словами психбольного»

Украинскому премьеру Владимиру Гройсману, который предложил Москве вернуть Украине Крым вместе с флотом, необходимо проверить у врача свои умственные способности. Такое мнение высказал в беседе с журналистами заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет. На сегодняшний день, на мой взгляд, на Украине собрались Гройсман и иже с ним люди, которые должны находиться в психбольнице», — заявил Гемпель, слова которого приводит RT.

Парламентарий отметил, что действующая киевская власть не в состоянии осознать, что Крым вошел в состав России по волу граждан и назад никогда не вернется.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности передать оставшуюся в Крыму украинскую военную технику Киеву. В ответ на это премьер-министр Украины Владимир Гройсман сделал встречное заявление: вернуть Крым вместе с техникой.