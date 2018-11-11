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«Предлог для новых санкций». МИД РФ отреагировал на задержание Малькевича

11 Ноября 2018 в 17:37
«Предлог для новых санкций». МИД РФ отреагировал на задержание Малькевича

Задержание российского журналиста, первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича в Вашингтоне и его последующий допрос сотрудниками ФБР можно рассматривать как создание предлога для новых санкций против России. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении МИД РФ.

«Судя по задававшимся А. А. Малькевичу при задержании вопросам про пресловутое "российское воздействие" на выборы в США, которым перед американцами пытаются оправдать внутренние проблемы их страны, за произошедшим также просматривается стремление создать предлог для новых санкций против России», - отметили в ведомстве.

Дипломаты добавили, что случившееся вызывает у них «самую серьезную озабоченность», потому что власти США, оказывая давление на журналистов, пытаются помешать донесению объективной информации широкой американской общественности.

В МИД РФ потребовали от Вашингтона прекратить практику гонений на российских журналистов. Также на Смоленской площади назвали недопустимым расшатывание отношений между США и РФ в угоду американской внутренней конъюнктуре.

Ранее сенатор Игорь Морозов заявил в эфире НСН, что Малькевич и его портал USA Really давно является «объектом вожделенной разработки FBI».         

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