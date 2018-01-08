Пражские куранты впервые за 70 лет снимут для реставрации

В Праге отреставрируют главную достопримечательность – куранты башни Староместской ратуши. Часы впервые снимут с башни со времен Второй мировой войны.

Пражские куранты являются старейшими работающими астрономическими часами в мире. Они были установлены еще в 1410 году.

Отмечается, что во время реставрации механизм курантов будет полностью разобран. На место куранты вернут через несколько месяцев.

Добавим, что пражские куранты во время Второй мировой войны серьезно пострадали. Однако в 1945 году была произведена лишь частичная их реставрация, пишет Associated Press.