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Праздничные стикеры от ОНФ появились в Telegram

8 Марта 2018 в 10:19
Праздничные стикеры от ОНФ появились в Telegram

В мессенджере Telegram появились стикеры, посвященные Международному женскому дню 8 марта. Подборка была опубликована Общероссийским народным фронтом.

Набор включает в себя изображение президента России Владимира Путина, а также надписи «Вам любимые», «Вы ослепительно красивы», «Можно комплимент?», «Выглядишь бесподобно» и другие.

Напомним, годом ранее ОНФ уже проводит подобную акцию. На данный момент количество подписчиков Telegram-канала Общероссийского народного фронта превысило 10 тыс. человек.

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