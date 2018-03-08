Праздничные стикеры от ОНФ появились в Telegram

В мессенджере Telegram появились стикеры, посвященные Международному женскому дню 8 марта. Подборка была опубликована Общероссийским народным фронтом.

Набор включает в себя изображение президента России Владимира Путина, а также надписи «Вам любимые», «Вы ослепительно красивы», «Можно комплимент?», «Выглядишь бесподобно» и другие.

Напомним, годом ранее ОНФ уже проводит подобную акцию. На данный момент количество подписчиков Telegram-канала Общероссийского народного фронта превысило 10 тыс. человек.