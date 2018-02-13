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Правящая партия ЮАР потребовала отставки президента Зумы

13 Февраля 2018 в 21:51

Генеральный секретарь правящей партии ЮАР «Африканский национальный конгресс» Асе Магашуле заявил, что АНК решила потребовать от президента страны Джейкоба Зумы немедленной отставки.

Исполнительный комитет АНК уже вынес решение с требованием отставки Зумы, а также потребовал, чтобы глава государства оперативно ответил на это решение. В АНК надеются, что председатель партии, вице-президент ЮАР Сирил Рамафоза возложит на себя обязанности главы государства.

Зума заявил, что уважает решение АНК, но покинет свой пост через 3-6 месяцев.

75-летний Джейкоб Гедлейихлекиса Зума — южноафриканский политический деятель. Вице-президент ЮАР с 14 июня 1999 года по 14 июня 2005 года, председатель правящей партии Африканский национальный конгресс с 18 декабря 2007 года, действующий президент ЮАР с 9 мая 2009 года. 


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