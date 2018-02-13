Правящая партия ЮАР потребовала отставки президента Зумы

Генеральный секретарь правящей партии ЮАР «Африканский национальный конгресс» Асе Магашуле заявил, что АНК решила потребовать от президента страны Джейкоба Зумы немедленной отставки.

Исполнительный комитет АНК уже вынес решение с требованием отставки Зумы, а также потребовал, чтобы глава государства оперативно ответил на это решение. В АНК надеются, что председатель партии, вице-президент ЮАР Сирил Рамафоза возложит на себя обязанности главы государства.

Зума заявил, что уважает решение АНК, но покинет свой пост через 3-6 месяцев.

75-летний Джейкоб Гедлейихлекиса Зума — южноафриканский политический деятель. Вице-президент ЮАР с 14 июня 1999 года по 14 июня 2005 года, председатель правящей партии Африканский национальный конгресс с 18 декабря 2007 года, действующий президент ЮАР с 9 мая 2009 года.



