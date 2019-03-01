Правозащитники безвозмездно помогут обманутым красноярским дольщикам

Участники долевого строительства, которые пострадали от мошеннических действий красноярского застройщика СК «Реставрация», с 1 марта могут получить бесплатную правовую помощь от Фонда защиты прав граждан.

Если требования дольщиков были включены в реестр требований только частично или не были включены совсем, профессиональные юристы Фонда защиты прав участников долевого строительства помогут с подготовкой исковых заявлений и представлением интересов пострадавших в красноярском краевом Арбитражном суде.

Напомним, что застройщик СК «Реставрация» был признан банкротом 5 декабря 2018 года по заявлению Фонда. 15 декабря конкурсный управляющий в лице Бориса Латышева начал прием документов от участников долевого строительства для включения в реестр требований дольщиков. К 28 февраля 2019 года было принято 1 320 заявлений.