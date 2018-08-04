Православный священник посетил Сенцова в колонии

Священник Русской православной церкви сумел посетить осужденного в России гражданина Украины Олега Сенцова в колонии. Об этом сообщает Управление федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу. С заключенным побеседовал иерей храма Святого Георгия Победоносца в Лабытнанги Богдан Василюк.

Священник предложил Сенцову исповедоваться, однако тот отказался, поблагодарив за внимание. Осуждённый также рассказал, что чувствует себя неплохо и находится под присмотром врачей. Они вводят ему витамины и аминокислоты.

Олег Сенцов, позиционирующий себя как режиссёр, был приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор был вынесен в августе 2015 года. Сенцова признали виновным в создании в Крыму террористической группы.

14 мая 2018 года Олег Сенцов принял решение объявить голодовку, он потребовал выпустить на свободу всех украинцев, отбывающих наказание в России.