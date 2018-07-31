Правоохранители пришли в дагестанский театр

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Азербайджанском государственном драматическом театре в городе Дербенте, передает «Интерфакс».

Выемка документов связана с финансовыми махинациями руководства культурного центра.

Решается вопрос о возбуждении уголовного против руководства театра.

Азербайджанский Государственный Драматический театр был создан в начале 20 века. Еще в середине 80-х годов позапрошлого века в Дербенте возник любительский тюркский (Азербайджанский) драматический кружок. Инициаторами его создания были представители азербайджанской интеллигенции — преподаватели и учащиеся старших классов учебных заведений, музыканты и певцы — исполнители мугамов и народных песен. В феврале 1904 года собрание городских уполномоченных обратилась в Министерство внутренних дел Российской империи с ходатайством об утверждении «Устава Дербентского тюркского драматического театра» 22 сентября 1904 года Министр внутренних дел Российской Империи утвердил представленный устав. С этого дня в Дербенте зародился первый всего многовековой истории профессиональный театр. Костяком нового театра стали люди, не имевшие специального образования, обладающие природным даром актеры, преданные театру и искусству всей душой. Дюрек Абас-Гулу, Хусейн-Гулу, Аршад-оглы. Хусейн Ханкиши — оглы, Фатула Хаджа — Селим, Мешеди-ибад Хаджи-Таги оглы, Мигдар, Хаджи-ага оглы и др. Позже их имена войдут в историю профессионального сценического искусства на Кавказе.

В 1910 году на сцене Городского общественного клуба состоялась премьера оперы Узеира Гаджибекова «Лейли и Меджнун» в постановке Дербентского тюркского драматического театра. В 1927 году Азербайджанской любительской труппе был присвоен статус профессионального театра и передан здания клуба пролетарской молодежи (городской общественный клуб).