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Правоохранители изучат запись из видеорегистратора автобуса, попавшего в ДТП на западе столицы

25 Декабря 2017 в 23:16


В попавшем в ДТП на Кутузовском проспекте в районе станции метро «Славянский бульвар» автобусе находился видеорегистратор, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой информационный центр транспортного комплекса столицы.

Правоохранительные органы изучат видеозаписи и оценят действия водителя.

В понедельник днем рейсовый автобус въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». В результате аварии есть погибшие и раненые.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил проверить автобусные парки Москвы. 

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