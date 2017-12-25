Правоохранители изучат запись из видеорегистратора автобуса, попавшего в ДТП на западе столицы





В попавшем в ДТП на Кутузовском проспекте в районе станции метро «Славянский бульвар» автобусе находился видеорегистратор, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой информационный центр транспортного комплекса столицы.

Правоохранительные органы изучат видеозаписи и оценят действия водителя.

В понедельник днем рейсовый автобус въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». В результате аварии есть погибшие и раненые.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил проверить автобусные парки Москвы.