Суббота
27 января
USD 55.83
EUR 69.61
Горячие новости

«Право на ответ». Российский МИД предупредил США о последствиях санкций

27 Января 2018 в 12:46
«Право на ответ». Российский МИД предупредил США о последствиях санкций

Санкционная политика США в отношении России обернется финансовыми потерями для американского бизнеса. Такое предупреждение высказали в МИД РФ после расширения американских санкций.

В ведомстве подчеркнули, что Россия оставляется за собой право на ответ на действия США. Саму кампанию давления на Москву в ведомстве назвали бессмысленной.

«Она не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса», - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

В ведомстве добавили, что США демонстрируют всему миру свою беспомощность.

Ранее
США расширили санкции в отношении России. В американском Минфине заявили, что
будут продолжать давление на Москву с целью заставить ее исполнять Минские
договоренности.
Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.