«Право на ответ». Российский МИД предупредил США о последствиях санкций

Санкционная политика США в отношении России обернется финансовыми потерями для американского бизнеса. Такое предупреждение высказали в МИД РФ после расширения американских санкций.

В ведомстве подчеркнули, что Россия оставляется за собой право на ответ на действия США. Саму кампанию давления на Москву в ведомстве назвали бессмысленной.

«Она не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса», - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

В ведомстве добавили, что США демонстрируют всему миру свою беспомощность.

РанееСША расширили санкции в отношении России. В американском Минфине заявили, чтобудут продолжать давление на Москву с целью заставить ее исполнять Минскиедоговоренности.