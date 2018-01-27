«Право на ответ». Российский МИД предупредил США о последствиях санкций

Санкционная политика США в отношении России обернется финансовыми потерями для американского бизнеса. Такое предупреждение высказали в МИД РФ после расширения американских санкций.
В ведомстве подчеркнули, что Россия оставляется за собой право на ответ на действия США. Саму кампанию давления на Москву в ведомстве назвали бессмысленной.
«Она не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса», - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
В ведомстве добавили, что США демонстрируют всему миру свою беспомощность.Ранее
США расширили санкции в отношении России. В американском Минфине заявили, что
будут продолжать давление на Москву с целью заставить ее исполнять Минские
договоренности.