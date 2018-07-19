Правительство займется разработкой правил карпулинга – совместных поездок

Правительство России разработает правила так называемого карпулинга – совместных поездок на автомобиле, при которых пассажиры возмещают водителю часть затрат. Такое предложение в российский кабмин поступило от французского интернет‐сервиса BlaBlaCar, пишет «Коммерсант».

По данным издания, в правительстве для этого будет создана специальная рабочая группа, в которую войдут чиновники, общественники и участники рынка. Она должна будет заниматься разработкой правовых отношений: в Госдуме полагают, что водитель, занимающийся карпулингом, должен официально регистрироваться, регулярно проводить техосмотр авто, а также платить налоги, сообщает телекомпания «360».

Сервис BlaBlaCar рискует быть заблокированным в России из-за подозрений прокуратуры в нелегальных перевозках.