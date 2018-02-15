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Правительство ужесточило правила прохождения техосмотра

15 Февраля 2018 в 19:30
Правительство ужесточило правила прохождения техосмотра

В правительстве внесли изменения в правила прохождения техосмотра, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В правилах прописаны обязательное присутствие в автомобиле не только аварийного знака остановки, но и аптечки. Также в документе говорится о запрещении использования транспортного средства  в случае каких-либо повреждений или дефектах усилителя руля, а при использовании водителей шипованной резины, такова должна быть установлена на все четыре колеса. По новым правилам также запрещено устанавливать бесцветные или окрашенные оптические детали и наклеивать пленки на фары, демонтировать предусмотренные заводом-изготовителем стеклоочистители и стеклоомыватели.
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