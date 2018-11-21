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Правительство России задумалось об отмене НДС на полезные продукты

21 Ноября 2018 в 12:37
Правительство России задумалось об отмене НДС на полезные продукты

Экспертный совет при Правительстве России предложил включить в национальный проект «Демография» меры по продвижению здорового образа жизни. Как пишет ТАСС, в их число входит, к примеру, отмена или снижение налога на добавленную стоимость (НДС) – в применении к полезным продуктам, а также возможное их субсидирование.

Отмечается, что в виду имеются цельнозерновые продукты, свежие овощи и фрукты. Кроме того, в этот список вошли орехи, оливковое масло, а также рыба. Источник подчёркивает, что всё предложения разрабатывались в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Они направлены снижение число случаев сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются главной причиной преждевременной смерти.

Члены экспертного совета уверены, что эффективным будет также стимулирование этих программ в регионах с недостаточным уровнем продовольственной безопасности. К ним относятся Дагестан, Калмыкия, Ингушетия, Чечня и Тыва.

Между тем, на минувшей неделе Дмитрий Медведев утвердил двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году. Об этом пишет RT, ссылаясь на пресс-службу правительства. Там подчеркнули, что решения связано с повышением со следующего года ставки НДС с 18% до 20%.

Так, отмечается, что с 1 января индексация составит 1,7%, а с 1 июля — ещё 2,4%.


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