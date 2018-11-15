Правительство разберется с дефицитом бензина на АЗС

Заместитель председателя правительства Дмитрий Козак распорядился проверить сообщения о том, что независимые автозаправочные станции испытывают нехватку топлива. Этим займётся Федеральная антимонопольная служба и министерство энергетики, сообщил ТАСС официальный представитель вице-премьера Илья Джус.

Ранее в СМИ появилась информация, что в некоторых российских регионах появились очереди из бензовозов к нефтеперерабатывающим заводам, а на АЗС возник дефицит топлива. Кроме того, некоторые независимые АЗС высказывают недовольство ценообразованием на бензин вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Кроме того, утверждается, что нефтяники вообще не продают или предлагают ограниченно топливо оптом по новым ценам, которые зафиксированы в соглашении с правительством.

Сегодня компания «Роснефть» отказалась выставлять топливо на торги Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Глава «Роснефти» Игорь Сечин ранее заявил, что независимые АЗС влияют на стоимость бензина, несмотря на то, что их доля не превышает 30%. В некоторых регионах, по словам Сечина, такие АЗС даже доминируют на рынке.

Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев в эфире НСН опроверг это утверждение.