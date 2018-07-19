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Правительство предложило снизить налог для самозанятых

19 Июля 2018 в 11:48
Правительство предложило снизить налог для самозанятых

Минфин направил в аппарат правительства концепцию налога для самозанятых граждан. Ведомство предлагает снизить налог до 2,5–4,5% от выручки в зависимости от того, кому оказывались услуги. Еще 1,5% от дохода планируется направить на страховые взносы в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования, пишут «Известия».

Налоги и взносы самозанятые должны будут отчислять раз в месяц с банковской карты, привязанной в личном кабинете в специальном мобильном приложении, отмечает «Газета.ру».

Предполагается, что сначала будет запущен пилотный проект в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Калужской области.

Ранее ведомство предлагало узаконить сбор для самозанятых в 3% и 6% соответственно.

По данным Росстата, в России 13 млн самозанятых граждан. Менее тысячи из них работают легально. Самозанятыми считаются физические лица, которые не имеют наемных работников и получают доход не выше 10 млн рублей в год.

 

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