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Правительство отрегулирует внедрение лекарств в гражданский оборот

26 Января 2018 в 13:01
Правительство отрегулирует внедрение лекарств в гражданский оборот

Правительство представило в Госдуму законопроект, регулирующий внедрение лекарственных средств в гражданский оборот. Документ предлагает создать эффективный механизм «выпускного» контроля лекарств, поступающих в аптеки страны.

Так, первые три серии лекарственного препарата для медицинского применения, впервые произведенного и ввозимого в Россию предлагается, дополнительно представлять в Росздравнадзор протокол испытаний.

Накануне в министерстве промышленности и торговли РФ рассказали, что цены на жизненно необходимые и важные лекарства в России в 2018 году не изменяться, пишет RT.

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