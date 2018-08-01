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Правительство отказало депутатам в переносе единого дня голосования

1 Августа 2018 в 09:15
Правительство отказало депутатам в переносе единого дня голосования

Правительство отказало депутатам в изменении даты единого дня голосования, пишут «Известия». Законопроект не нашёл поддержки в кабмине по причине отсутствия «необходимой аргументации, подкрепленной статистическими и иными сравнительными данными относительно наличия негативных аспектов проведения единого дня голосования именно во второе воскресенье сентября».

Напомним, последний раз предложение было инициировано депутатами «Справедливой России». Аналогичное предложение поступало и от коммунистической партии в мае этого года. Тогда же глава ЦИК Элла Памфилова пообещала вернуться к рассмотрению этого вопроса осенью, отметив, что сентябрь неудачный месяц для выборов, больше подходит октябрь.

Сторонники переноса даты голосования указывают на то, что в сентябре ещё идёт дачный сезон, что снижает явку населения на выборы. Также негативно влияет на гражданскую активность начало учебного года, когда россияне озабочены отправкой детей в школу, а не выборами. Напомним, в этом году единый день голосования проходит 9 сентября. В эту дату москвичи выберут мэра столицы, также состоятся прямые выборы губернаторов и депутатом областных и местных дум.

 

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