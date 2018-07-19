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Правительство обсудит законопроект о сроках выдачи сертификата на маткапитал

19 Июля 2018 в 00:20
Правительство обсудит законопроект о сроках выдачи сертификата на маткапитал

Кабмин России сегодня рассмотрит ряд законопроектов, в том числе о сокращении вдвое срока принятия решения о выдаче сертификата на материнский капитал, передает ТАСС.

В случае принятия, срок принятия решения о выдаче сертификата на материнский капитал с 30 до 15 дней с даты приема соответствующего заявления. Также в планах с 14 до 5 дней сократить сроки проверки достоверности представляемых гражданами сведений, необходимых для получения дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми.

Материнский (семейный) капитал — форма государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ребёнка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. За 2017 год Пенсионный фонд России израсходовал на материнский капитал 312 млрд рублей.

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