Правительство Дагестана возглавил Анатолий Карибов

Врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил временно исполняющим обязанности премьер-министра Дагестана Анатолия Карибова, сообщили ТАСС в администрации главы и правительства республики.
Анатолий Шамсутдинович Карибов родился 2 июня 1955 года в г.Махачкале Дагестанской АССР.
В 1976 году окончил Дагестанский государственный университет.
С 1972 по 1976 гг. работал переводчиком английского языка на Бхилайском металлургическом заводе, г.Бхилай, Индия;
С 1978 по 1979 гг. -заместитель секретаря комитета ВЛКСМ дагестанского государственного педагогического института, г.Махачкала;
С 1979 по 1982 гг - второй секретарь Махачкалинского горкома ВЛКСМ;
С 1982 по 1983 гг.- первый секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ, секретарь парткома завода «Стекловолокно»;
С 1983 по 1991 гг. - секретарь, первый секретарь Дагестанского обкома ВЛКСМ;
С 1991 по 1992 гг. - председатель Союза демократической молодежи Дагестана;
С 1992 по 1994 гг. - директор Центра международных обменов, г.Махачкала;
С 1994 по 1998 гг.-заместитель председателя Комитета Правительства РД по делам молодежи и туризму;
С 1998 по 2002 гг.- и.о. руководителя Секретариата Председателя Правительства РД;
С 2002 по 2006 гг.- заместитель министра по делам молодежи и туризму РД;
С 2006 по 2008 гг. - первый заместитель министра культуры и туризма РД;
С 2008 по 2013 гг. - руководитель Агентства по туризму РД;
В 2013 году назначен Первым заместителем Председателя Правительства РД.
Присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Дагестан».
Женат, воспитывает троих детей.