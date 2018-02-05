Правительство Дагестана возглавил Анатолий Карибов





Врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил временно исполняющим обязанности премьер-министра Дагестана Анатолия Карибова, сообщили ТАСС в администрации главы и правительства республики.

Анатолий Шамсутдинович Карибов родился 2 июня 1955 года в г.Махачкале Дагестанской АССР.

В 1976 году окончил Дагестанский государственный университет.

С 1972 по 1976 гг. работал переводчиком английского языка на Бхилайском металлургическом заводе, г.Бхилай, Индия;

С 1978 по 1979 гг. -заместитель секретаря комитета ВЛКСМ дагестанского государственного педагогического института, г.Махачкала;

С 1979 по 1982 гг - второй секретарь Махачкалинского горкома ВЛКСМ;

С 1982 по 1983 гг.- первый секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ, секретарь парткома завода «Стекловолокно»;

С 1983 по 1991 гг. - секретарь, первый секретарь Дагестанского обкома ВЛКСМ;

С 1991 по 1992 гг. - председатель Союза демократической молодежи Дагестана;

С 1992 по 1994 гг. - директор Центра международных обменов, г.Махачкала;

С 1994 по 1998 гг.-заместитель председателя Комитета Правительства РД по делам молодежи и туризму;

С 1998 по 2002 гг.- и.о. руководителя Секретариата Председателя Правительства РД;

С 2002 по 2006 гг.- заместитель министра по делам молодежи и туризму РД;

С 2006 по 2008 гг. - первый заместитель министра культуры и туризма РД;

С 2008 по 2013 гг. - руководитель Агентства по туризму РД;

В 2013 году назначен Первым заместителем Председателя Правительства РД.

Присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Дагестан».

Женат, воспитывает троих детей.