Правила оплаты парковки в Москве стали удобнее для автомобилистов

Столичные власти внесли корректировки в мобильное приложение «Парковки Москвы». Теперь автомобилисты до конца суток смогут самостоятельно исправить допущенные при оплате парковки ошибки. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, новые функции будут доступны для пользователей в начале 2019 года.

Отмечается, что в приложении можно будет доплатить за парковку, если водитель не продлил парковочную сессию, а также исправить неверный номер парковки и неправильно указанную сумму оплаты.

Напомним, оплачивать стоянку также можно по телефону, через паркоматы, СМС-сообщения, личный кабинет и терминалы партнеров. Помимо этого, проконсультироваться по поводу получения штрафа можно в контакт-центре «Московский транспорт».

В свою очередь профессор транспорта в Пенсильванском университете, урбанист Вукан Вучик в сентябре заявил, что развитие транспорта в Москве опережает развитие этой отрасли в мегаполисах США. Прежде чем сделать такой вывод он изучил транспортные объекты: депо имени Баумана, парк электробусов на улице Бочкова, музей московского метрополитена, зарядную станцию электробусов на ВДНХ, центр организации дорожного движения. Также вместе с заммэра Москвы Максимом Ликсутовым проехал на трамвае нового поколения "Витязь-М" и на электробусе.







