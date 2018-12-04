Вторник
04 декабря
USD 66.29
EUR 75.39
Горячие новости

Правила оплаты парковки в Москве стали удобнее для автомобилистов

4 Декабря 2018 в 18:50
Правила оплаты парковки в Москве стали удобнее для автомобилистов

Столичные власти внесли корректировки в мобильное приложение «Парковки Москвы». Теперь автомобилисты до конца суток смогут самостоятельно исправить допущенные при оплате парковки ошибки. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, новые функции будут доступны для пользователей в начале 2019 года.

Отмечается, что в приложении можно будет доплатить за парковку, если водитель не продлил парковочную сессию, а также исправить неверный номер парковки и неправильно указанную сумму оплаты.

Напомним, оплачивать стоянку также можно по телефону, через паркоматы, СМС-сообщения, личный кабинет и терминалы партнеров. Помимо этого, проконсультироваться по поводу получения штрафа можно в контакт-центре «Московский транспорт».

В свою очередь профессор транспорта в Пенсильванском университете, урбанист Вукан Вучик в сентябре заявил, что развитие транспорта в Москве опережает развитие этой отрасли в мегаполисах США. Прежде чем сделать такой вывод он изучил транспортные объекты: депо имени Баумана, парк электробусов на улице Бочкова, музей московского метрополитена, зарядную станцию электробусов на ВДНХ, центр организации дорожного движения. Также вместе с заммэра Москвы Максимом Ликсутовым проехал на трамвае нового поколения "Витязь-М" и на электробусе.



Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.