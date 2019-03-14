Пранкеры Вова и Лексус развели Гуайдо на «деньги Мадуро»

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные в широких кругах как Вован и Лексус, сумели разыграть лидера венесуэльской оппозиции, самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо. Они позвонили ему от имени президента Швейцарии Ули Маурера, передает РИА ФАН .

Подробности звонка Вован раскрыл в соцсетях. Во время разговора пранкеры под видом Маурера поведали Гуайдо, что президент Венесуэлы Николас Мадуро хранит миллионы на счетах швейцарского банка Lexus Vovanial Bank Ltd. Они предложили оппозиционеру перевести всю сумму на личный счет Гуайдо, а сами счета заблокировать.

Минимый Маурер пообещал, что Гуайдо сможет распорядиться средствами по своему усмотрению, отмечают argumenti.ru . Пранкеры также предложили ему прислать официальный запрос на блокировку активов Мадуро на территории Швейцарии. Разговор прошел 20 февраля. В подтверждении своего рассказа Вован напомнил, что Гуайдо тогда заявил журналистам о своей беседе с «президентом» Швейцарии на тему блокировки счетов Мадуро. После чего Берн опроверг его утверждения.

Чтобы добиться от Гуайдо письменного запроса на блокировку счетов Мадуро в вымышленном банке, пранкеры связались со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом. Они заявили ему, что «Гуайдо поступил плохо, выдав все в прессу», и это может помешать расследованию о «преступных счетах Мадуро». Абрамс пообещал, что такая ошибка больше не повторится.

В итоге Вован и Лексус получили по электронной почте запрос на блокировку счетов Мадуро в «банке» своего имени за подписью Гуайдо.