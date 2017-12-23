Пранкеры рассказали Хейли про вмешательство РФ в выборы на несуществующем острове

Российские пранкеры Владимир Краснов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли постпреда США при ООН Никки Хейли. Представившись премьер-министром Польши Матеушем Моравецким они рассказали Хейли про остров Биномо в Южно-Китайском море и про то, как Россия вмешалась в выборы на этой несуществующей части суши.

На вопрос о том, знает ли Хейли остров Биномо, представитель США ответила утвердительно. Также она пообещала уточнить позицию Вашингтона по этому вопросу, пишет RT.

Также пранкеры «обсудили» с Хейли принятие резолюции ООН по Иерусалиму и дело бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили.