Прах Этуша похоронили с воинскими почестями

Прах народного артиста СССР Владимира Этуша предан земле на Новодевичьем кладбище Москвы в семейной могиле с воинскими почестями. Об этом рассказал ТАСС заместитель директора Театра имени Вахтангова, в котором служил актёр, Антон Прохоров.

Как отмечает RT , Этуш был участником Великой Отечественной войны, награжден многими орденами и медалями. Похороны прошли при участии близких родственников, актеров театра Вахтангова и роты почётного караула.

Церемония прощания с Этушем прошла накануне в Театре имени Вахтангова. Проститься с артистом, любимым несколькими поколениями зрителей, пришли многие его коллеги, деятели искусства и культуры, поклонники таланта. Кремация состоялась на Троекуровское кладбище.