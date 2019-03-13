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Прах Этуша похоронили с воинскими почестями

13 Марта 2019 в 14:58
Прах Этуша похоронили с воинскими почестями

Прах народного артиста СССР Владимира Этуша предан земле на Новодевичьем кладбище Москвы в семейной могиле с воинскими почестями. Об этом рассказал ТАСС заместитель директора Театра имени Вахтангова, в котором служил актёр, Антон Прохоров.

Как отмечает RT, Этуш был участником Великой Отечественной войны, награжден многими орденами и медалями. Похороны прошли при участии близких родственников, актеров театра Вахтангова и роты почётного караула.

Церемония прощания с Этушем прошла накануне в Театре имени Вахтангова. Проститься с артистом, любимым несколькими поколениями зрителей, пришли многие его коллеги, деятели искусства и культуры, поклонники таланта. Кремация состоялась на Троекуровское кладбище.

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