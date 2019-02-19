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Познер признал свою шутку о китайцах неудачной и извинился

19 Февраля 2019 в 16:05
Познер признал свою шутку о китайцах неудачной и извинился

Телеведущий Владимир Познер извинился за свои слова о китайских туристах в передаче «Самые. Самые. Самые».

Ранее на журналиста пожаловалась архитектор Туяна Басанова, которой не понравилась фраза Познера о разрезе глаз китайцев: «Я походил, посмотрел, очень много китайцев. Просто вы знаете... Я не окосел, нет?». Так Познер пошутил во время посещения резиденции Санта-Клауса в Финляндии, подчеркнув свои слова характерным жестом.

Вопрос о неполиткоректности был поднят на Общественной коллегии по жалобам на прессу, членом которой является Познер, передает ТАСС.

 «Это была очень, на мой взгляд, неудачная шутка. На самом деле, я понимаю реакцию госпожи Басановой, я понимаю, что это ее оскорбляет. Я приношу свои извинения» - сказал Владимир Познер.

Архитектор приняла извинения телеведущего, заявив, что конфликт исчерпан. Она также заявила, что подобные уничижительные высказывания в адрес представителей других национальностей не должны звучать на федеральных каналах, передает Ura.ru.

Проект «Самые. Самые. Самые» посвящен путешествию Владимира Познера, а также телеведущего Ивана Урганта по Скандинавии и Финляндии.

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