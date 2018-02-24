Познер объяснил, почему сорвал эфир «Аль-Джазиры»

Российский телеведущий Владимир Познер объяснил, почему ушел из прямого эфира телеканала «Аль-Джазира». По его словам участвовать он согласился только при условии отсутствия дебатов.



«Я настаивал на том, (а) чтобы был либо прямой эфир, либо запись в режиме прямого эфира; (б) чтобы не было дебатов, а был бы анализ того, что сегодня происходит в России; другими словами, чтобы это не превратилось в спор людей, придерживающихся противоположных политических точек зрения», — приводит агентство его слова. Телеведущий отметил, что телеканал не смог соблюсти эти условия.

На программу также были приглашены Евгения Альбац (главный редактор журнала The New Times) и Владимир Кара-Мурза, которые по словам Познера придерживаются оппозиционных взглядов.

«С самой первой минуты программы я понял, что "вляпался": ведущий тут же напомнил зрителям о том, что в России скоро выборы, в которых принимает участие "кагэбэшник" Путин, то есть тон был задан сразу же. Я должен был тут же встать и уйти», - приводит РИА Новости слова телеведущего.

Владимир Познер появился в эфире передачи на телеканале «Аль-Джазира» по видеосвязи 23 февраля. По его словам, руководство канала неоднократно предлагало ему принять участие в программе.