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Познер обвинил Ельцина в развале СССР

26 Июля 2018 в 14:43
Познер обвинил Ельцина в развале СССР

Владимир Познер уверен, что в развале Советского Союза виновен первый президент Российской Федерации Борис Ельцин. Журналист и телеведущий считает неправильным возлагать за это ответственность на Михаила Горбачева. Об этом Познер написал на своём сайте.

Журналист отмечает деструктивную роль Ельцина, который, по словам Познера, во что бы то ни стало, хотел сделаться «номером один», передаёт Ura.ru. Как поясняет телеведущий, в СССР Ельцин не мог стать лидером, потому что это место уже занимал Горбачёв. Тогда, чтобы добиться своей цели, он и пошёл на развал Советского Союза, чтобы возглавить Россию.

В то же время Владимир Познер признался, что не имеет личных претензий к Борису Ельцина, поскольку тот хорошо к нему относился.

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