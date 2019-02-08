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Познер не исключил, что поверит в Бога

8 Февраля 2019 в 10:46
Познер не исключил, что поверит в Бога

Владимир Познер не исключает, что в будущем может поверить в существование Бога. Об этом журналист и телеведущий рассказал в эфире латвийского интернет-канала mix tv. Правда при этом, Познер заявил, что он не знает, что должно произойти, чтобы он перестал быть атеистом, потому считает такое изменение своих взглядов маловероятным, передает Ura.ru.

Вместе с тем, по словам Познера, он предпочитает не зарекаться и не утверждать, что что-либо никогда не произойдет. Как отмечают Известия, в связи с этим он напомнил, что в свои 20 лет не мог представить, что будет когда-либо осуждать советский строй. Однако в итоге это случилось, констатировал 84-летний телеведущий, который всегда подчёркивал своё атеистическое мировоззрение.

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