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Пожилых в Татарстане научили живописи «Лидеры России»

14 Февраля 2019 в 16:58
Пожилых в Татарстане научили живописи «Лидеры России»

Полтора десятка жителей дома-интерната для престарелых и инвалидов в Елабуге стали участниками мастер-класса по живописи, который организовал финалист Конкурса «Лидеры России» Игнат Петухов. Это премьера его проекта «Школа пожилого человека», цель которого, обеспечить интересный досуг одиноким пожилым людям. Автор сформировал свою идею, проведя опрос социальных учреждений города и получив поддержку Общественной палаты Татарстана.

Волонтеров Петухов набрал через коллегам, друзей и знакомых. Среди добровольцев есть даже два иностранца - из Индии и Голландии. Все вместе закупили бумагу, краски, кисти, мольберты. Волонтера-преподавателя нашли в Набережных Челнах.

Причём обитатели интернаты были рады не только позаниматься живописью, но пообщаться с молодыми добровольцами. Игнат Петухов уверен, что такой формат может быть востребован и в других российских регионах.

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