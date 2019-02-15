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Пожарные в Москве спасли из огня восемь человек

15 Февраля 2019 в 15:27
Пожарные в Москве спасли из огня восемь человек

Пожарные вызволили из огня восемь человек во время тушения возгорания в квартире жилого дома на северо-востоке столицы. Об этом рассказали  АГН «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях городского главка МЧС.

ЧП случилось на 11 этаже дома по улице Плещеева. Одного из спасённого из квартиры, с которой начался пожар, сотрудники МЧС передали медикам «скорой помощи» для осмотра. Из соседних квартир, а также этажами выше выведены еще семь человек.

Пожарные оперативно справились с возгоранием. По предварительным данным, пострадавших от огня нет.

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