Пожарные в Москве спасли из огня восемь человек

Пожарные вызволили из огня восемь человек во время тушения возгорания в квартире жилого дома на северо-востоке столицы. Об этом рассказали АГН «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях городского главка МЧС.

ЧП случилось на 11 этаже дома по улице Плещеева. Одного из спасённого из квартиры, с которой начался пожар, сотрудники МЧС передали медикам «скорой помощи» для осмотра. Из соседних квартир, а также этажами выше выведены еще семь человек.

Пожарные оперативно справились с возгоранием. По предварительным данным, пострадавших от огня нет.