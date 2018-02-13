«Пожарно-спасательный центр» Москвы закупит дымовые шашки

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продает и закупает Москва.

Предложения для поставщиков Москвы.

Поставщика восьми металлических стеллажей для нужд «Центра лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы» выберут с помощью электронного аукциона. Начальная стоимость контракта – 417 тыс. рублей. Заявки на участие принимаются до 19 февраля.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Пожарно-спасательный центр» города Москвы закупает тысячу дымовых шашек. Начальная цена контракта 359 тыс. рублей. Прием заявок проводится до 22 февраля.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Центр патриотического воспитания и школьного спорта» ищет подрядчика для оказания услуг по предоставлению лыжной трассы и подготовке мест проведения соревнований по лыжным гонкам. Начальная стоимость контракта 360 тыс. рублей. Заявки на участие принимаются до 21 февраля.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Более подробную информацию о конкурентных процедурах можно найти на Портале поставщиков Москвы и в Единой информационной системе.