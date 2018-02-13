Вторник
13 февраля
USD 58.02
EUR 71.25
Горячие новости

«Пожарно-спасательный центр» Москвы закупит дымовые шашки

13 Февраля 2018 в 14:57
«Пожарно-спасательный центр» Москвы закупит дымовые шашки

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продает и закупает Москва. 

Предложения для поставщиков Москвы. 

Поставщика восьми металлических стеллажей для нужд «Центра лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы» выберут с помощью электронного аукциона. Начальная стоимость контракта – 417 тыс. рублей. Заявки на участие принимаются до 19 февраля. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Пожарно-спасательный центр» города Москвы закупает тысячу дымовых шашек. Начальная цена контракта 359 тыс. рублей. Прием заявок проводится до 22 февраля.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Центр патриотического воспитания и школьного спорта» ищет подрядчика для оказания услуг по предоставлению лыжной трассы и подготовке мест проведения соревнований по лыжным гонкам. Начальная стоимость контракта 360 тыс. рублей. Заявки на участие принимаются до 21 февраля.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Более подробную информацию о конкурентных процедурах можно найти на Портале поставщиков Москвы и в Единой информационной системе.

Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.