Пожар, вспыхнувший в римском аэропорту Чампино, потушен

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Пожар, который сегодня утром вспыхнул в римском аэропорту Чампино, потушен. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на агентство ANSA. Местные СМИ отмечают, что работа авиагавани начинает входить в привычный ритм, однако задержки при прибытии и вылете рейсов всё ещё могут быть. В связи с этим пассажиров просят обращаться в авиакомпании для получения оперативной информации о возможных изменениях в расписании.

По данным пожарных, причиной приостановки полетов, а также эвакуации пассажиров и сотрудников авиагавани стало возгорание в складском помещении под зоной магазинов беспошлинной торговли, отмечает РИА «ФАН».

Между тем, ранее стало известно, что транспортная прокуратура правительства Московской области отменила запрет на сидение на полу в аэропортах, принятый в 2018 году. Прокуроры-транспортники заявили, что документ противоречил нормам федерального законодательства. Теперь авиапассажиры смогут не только сидеть, но и лежать на полу аэропортов, ожидая свой рейс.

Отметим, что также отменены и запреты на прослушивание музыки без наушников и передвижение на самокатах и роликах по зданию аэровокзала.

Ранее майор ВКС РФ в отставке Виталий Соколовский в беседе с НСН объяснил, чем опасно применение спецсредств к дебоширам на борту самолета.