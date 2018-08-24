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Пожар в «Зимней вишне» начался со светильника над детским бассейном

24 Августа 2018 в 07:21
Пожар в «Зимней вишне» начался со светильника над детским бассейном

Экспертиза электрооборудования в сгоревшем ТРЦ «Зимняя вишня» показала, что источником пожара стал светодиодный светильник над детским «сухим» бассейном, пишет «Коммерсантъ».

Светильник располагался над детским бассейном, наполненным поролоновыми кубиками. Из-за талой воды с крыши в приборе произошло короткое замыкание, а защитный автомат, который должен был отключить светильник, оказался неисправным.

Отмечается, что кадры с видеокамер торгово-развлекательного центра подтверждают версию короткого замыкания над детским бассейном.

Напомним, 25 марта в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, в результате которого погибли 60 человек. Большинство из них были детьми. По уголовному делу проходят 11 человек. Сгоревшее здание снесли, территорию готовят к строительству мемориального сквера.

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