Пожар в питерском гипермаркете потушен полностью

Пожар в гипермаркете «Лента», который находится на Набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге, полностью потушен. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.

«Объявлена полная ликвидация пожара. Проводится разбор завалов», — сказали РИА Новости в оперативном штабе на месте ЧП.

Сигнал о возгорании в гипермаркете поступил на пуль дежурного в 8:30 утра субботы. Возгорание составило почти 5 тысяч квадратных метров. Из здания было эвакуировано порядка 800 человек.

Как ранее рассказали в администрации магазина, от огня сильно пострадал торговый зал, в котором частично обрушилась кровля. Также при эвакуации ушибы и ссадины получил один из сотрудников. Он был направлен в больницу для обследования.

Отмечается, что системы пожаротушения в гипермаркете сработали штатно. Сгоревший магазин был застрахован.