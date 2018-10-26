Пожар произошел в московском бизнес-центре

В административном здании по адресу ул. Бутлерова, д. 17б в районе Коньково произошло возгорание, сообщили Агентству «Москва» в Главном управлении МЧС России по городу.

На месте происшествия наблюдаются густой черный дым из окон шестого этажа административного здания. Данных о пострадавших нет.

Ранее НСН сообщала, что все торговые центры в 2018 году обяжут переместить кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи, заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Омбудсмен по защите прав малого и среднего бизнеса Виктор Ермаков в эфире НСН отметил, что подобная инициатива позволит предпринимателей сделать выбор в пользу безопасности людей.