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Пожар произошел в московском бизнес-центре

26 Октября 2018 в 21:27
Пожар произошел в московском бизнес-центре

В административном здании по адресу ул. Бутлерова, д. 17б в районе Коньково произошло возгорание, сообщили Агентству «Москва» в Главном управлении МЧС России по городу.

На месте происшествия наблюдаются густой черный дым из окон шестого этажа административного здания. Данных о пострадавших нет.

Ранее НСН сообщала, что все торговые центры в 2018 году обяжут переместить кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи, заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Омбудсмен по защите прав малого и среднего бизнеса Виктор Ермаков в эфире НСН отметил, что подобная инициатива позволит предпринимателей сделать выбор в пользу безопасности людей.

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