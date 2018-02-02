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Пожар произошел на складе в Подольске

2 Февраля 2018 в 20:40
Пожар произошел на складе в Подольске
Возгорание площадью около 500 кв. м произошло в складском помещении на территории городского округа Подольск, сообщили Агентству  «Москва» в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС по Московской области.
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