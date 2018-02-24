Пойманная на допинге бобслеистка Сергеева дисквалифицирована CAS

Российская бобслеистка Надежда Сергеева, в крови которой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, дисквалифицирована Спортивный арбитражным судом.

Результат Сергеевой, которая вместе с Анастасией Кочержовой заняла 12 место в соревновании двоек, аннулирован, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Сергеева отказалась от вскрытия пробы В и уже покинула Олимпийскую деревню, пишет Газета.ру

Накануне президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявлял, что пробы Сергеевой, взятые 13 февраля, были «чистыми».