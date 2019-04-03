Появилось видео жестокого нападения мужчины с ножом на свою возлюбленную

Брошенный своей девушкой молодой человек напал на возлюбленную с холодным оружием. Инцидент произошел в Петрозаводске, сообщает Телеканал «360». По словам очевидца, который вместе с еще одним соседом спас девушку, ему удалось спугнуть нападавшего. После того, как молодые люди сообщили о работе камер видеонаблюдения, злоумышленник скрылся, а после самостоятельно пришел в полицейский участок с чистосердечным признанием





Очевидцы рассказали, что незадолго до инцидента девушка рассталась со своим возлюбленным. Он пытался помириться, но неоднократно был отвергнут. Мужчина напал с ножом на потерпевшую, когда она вышла выбросить мусор. Он бросился на нее и ударил ножом в шею со спины.