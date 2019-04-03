Среда
03 апреля
USD 65.47
EUR 73.32
Горячие новости

Появилось видео жестокого нападения мужчины с ножом на свою возлюбленную

3 Апреля 2019 в 15:25
Появилось видео жестокого нападения мужчины с ножом на свою возлюбленную

Брошенный своей девушкой молодой человек напал на возлюбленную с холодным оружием. Инцидент произошел в Петрозаводске, сообщает Телеканал «360». По словам очевидца, который вместе с еще одним соседом спас девушку, ему удалось спугнуть нападавшего. После того, как молодые люди сообщили о работе камер видеонаблюдения, злоумышленник скрылся, а после самостоятельно пришел в полицейский участок с чистосердечным признанием


Очевидцы рассказали, что незадолго до инцидента девушка рассталась со своим возлюбленным. Он пытался помириться, но неоднократно был отвергнут. Мужчина напал с ножом на потерпевшую, когда она вышла выбросить мусор. Он бросился на нее и ударил ножом в шею со спины.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.