Появилось видео взрыва дома в Красноярске. Есть погибшая

В интернете появилось видео с места взрыва газа в жилом доме Красноярска. Его публикует Телеканал «360» . Взрыв газа произошел, по уточненным данным, в трехэтажном частном коттедже на Кандагарской улице. По данным полиции, под завалами обнаружена погибшая женщина, передает RT .





В результате взрыва обрушились три квартиры на втором и третьем этажах. Причиной ЧП стал газовый баллон. На месте работают сотрудники МЧС. Они уже спасли 12 человек, из них 2 детей.

Пятый канал

Тем временем, имеется информация о том, что изначально 30-квартирный дом был переоборудован жилое здание гостиничного типа. По предварительной информации, под завалами может находится пострадавший. Проводится обследование.