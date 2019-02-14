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Появилось видео взрыва дома в Красноярске. Есть погибшая

14 Февраля 2019 в 18:58
Появилось видео взрыва дома в Красноярске. Есть погибшая

В интернете появилось видео с места взрыва газа в жилом доме Красноярска. Его публикует  Телеканал «360». Взрыв газа произошел, по уточненным данным, в трехэтажном частном коттедже на Кандагарской улице. По данным полиции, под завалами обнаружена погибшая женщина, передает RT


В результате взрыва обрушились три квартиры на втором и третьем этажах. Причиной ЧП стал газовый баллон. На месте работают сотрудники МЧС. Они уже спасли 12 человек, из них 2 детей.







Пятый канал

Тем временем, имеется информация о том, что изначально 30-квартирный дом был переоборудован жилое здание гостиничного типа. По предварительной информации, под завалами может находится пострадавший. Проводится обследование.

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