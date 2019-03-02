Появилось видео встречи американского эсминца с российским фрегатом в Босфоре

Фото: REUTERS/Yoruk Isik

Опубликовано видео встречи с российского фрегата «Адмирал Эссен» и ракетного эсминца ВМС США USS Donald Cook, которая произошла в турецком проливе Босфор. Видеоматериал разместило на youtube-канале турецкое издание Aydinlik.





На видео зафиксирован момент, когда в пролив входит сначала корабль ВМС США, а спустя десять минут появляется российский фрегат. Корабли шли под охраной катеров Турции.

Американский эсминец покинул акваторию Черного моря 28 февраля, разминувшись по пути с российским фрегатом. По ранее опубликованной информации, корабли направлялись в Средиземное море.

Ранее бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН рассказал, зачем эсминец США прибыл к водам Чёрного моря.

