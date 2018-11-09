Появилось видео тонущего норвежского фрегата

В интернете опубликовано видео норвежского фрегата «Хельге Ингстад», который накануне столкнулся с танкером «Сола ТС». Запись появилась в твиттере Military Advisor.

ЧП случилось в норвежской коммуне Эйгарден, расположенной на островах, когда боевой корабль возвращался с учений НАТО «Единый Трезубец». Причём, судно, перевозившее топливо, вдвое больше фрегата. После аварии корабль потерял управление и стал дрейфовать к берегу. Спасатели эвакуировали 127 человек, семеро пострадали.

Уже установлено, что корабль шел с выключенным транспондером, и экипаж танкера просто не заметил фрегат. Кроме того, «Хельге Ингстад» следовал наперерез танкеру, отмечают Известия . На месте происшествия проводится масштабная спасательная операция. Есть опасность затопления фрегата.