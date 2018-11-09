Появилось видео тонущего норвежского фрегата

В интернете опубликовано видео норвежского фрегата «Хельге Ингстад», который накануне столкнулся с танкером «Сола ТС». Запись появилась в твиттере Military Advisor.
ЧП случилось в норвежской коммуне Эйгарден, расположенной на островах, когда боевой корабль возвращался с учений НАТО «Единый Трезубец». Причём, судно, перевозившее топливо, вдвое больше фрегата. После аварии корабль потерял управление и стал дрейфовать к берегу. Спасатели эвакуировали 127 человек, семеро пострадали.
Уже установлено, что корабль шел с выключенным транспондером, и экипаж танкера просто не заметил фрегат. Кроме того, «Хельге Ингстад» следовал наперерез танкеру, отмечают Известия. На месте происшествия проводится масштабная спасательная операция. Есть опасность затопления фрегата.
Aerial footage of the Helge Ingstad frigate. pic.twitter.com/tiFk2M6Sn8— Military Advisor (@miladvisor) 8 ноября 2018 г.