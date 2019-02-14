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Опубликовано видео столкновения самолетов во Внукове

14 Февраля 2019 в 19:08
Опубликовано видео столкновения самолетов во Внукове

В интернете распространено видео с места столкновения двух авиалайнеров в аэропорту Внуково. На записи видна повреждённая часть хвостовой части одного из самолётов, отмечает  RT.


Ранее стало известно, что в воздушной гавани во время буксировки произошло столкновение двух самолётов авиакомпаний Аzur Air и «Россия». Как уточняет сайт KP.RU, рейс, который должен был вылететь, отменен. Оба самолета были на момент ЧП без пассажиров.

Ущерб только одному борту может составить до 300 тысяч долларов. Следственный комитет начал проверку обстоятельств этого происшествия.

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