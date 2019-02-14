Опубликовано видео столкновения самолетов во Внукове

В интернете распространено видео с места столкновения двух авиалайнеров в аэропорту Внуково. На записи видна повреждённая часть хвостовой части одного из самолётов, отмечает RT .





Ранее стало известно, что в воздушной гавани во время буксировки произошло столкновение двух самолётов авиакомпаний Аzur Air и «Россия». Как уточняет сайт KP.RU , рейс, который должен был вылететь, отменен. Оба самолета были на момент ЧП без пассажиров.

Ущерб только одному борту может составить до 300 тысяч долларов. Следственный комитет начал проверку обстоятельств этого происшествия.