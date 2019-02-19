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Появилось видео смертельной аварии на трассе «Дон»

19 Февраля 2019 в 20:15
Появилось видео смертельной аварии на трассе «Дон»

Число госпитализированных после смертельного дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области увеличилось до 14 человек. Об этом сообщили ТАСС в администрации города Шахты, в больницу скорой медицинской помощи которого помещены пострадавшие.

На трассе М-4 «Дон» пассажирский Mercedes, который следовал по маршруту Ростов - Миллерово, врезался в «КамАЗом», принимавший участие в дорожных работах. После этого микроавтобус опрокинулся и задел ещё две машины. На месте погибли 6 человек. Всего в Mercedes ехали 20 человек.

По предварительной данным МВД, авария произошла из-за того, что водитель микроавтобуса не справился с управлением. Двоих из троих пострадавших детей перевели в областную детскую больницу, одни из них находится в крайне тяжелом состоянии.  РИА «ФАН» публикует кадры с места ДТП, там работают следователи. Очевидцы также выкладывают в интернет кадры, снятые вскоре после аварии.


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