Появилось видео с мета взрывов в Донецке

Обнародовано видео с места срабатывания самодельных взрывных устройств в центре Донецка. Как отмечает Телеканал «360» , там работают сотрудники МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики, сапёры, пожарные. Кроме того территорию осматривают представители мониторинговой миссии ОБСЕ. Видео также публикует министерство информации ДНР.





Три взрыва прогремели в Донеце утром в понедельник, 18 февраля возле отеля «Парк Инн», где размещаются наблюдатели ОБСЕ. Там же расположены здания администрации ДНР. Одна из воронок образовалась рядом со Донецким национальным техническим университетом.

Власти ДНР отвергли ранее возникшую версию о том, что взрывы – дел рук украинских силовиков с применением беспилотных летательных аппаратов.