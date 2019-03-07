Появилось видео перехвата Су-27 американского разведчика RC-135

Минобороны РФ разместило видео перехвата американского разведывательного самолета истребителем-бомбардировщиком Су-27 над Балтийским морем.
Американский самолет был обнаружен радарами над нейтральными водами, недалеко от российской границы, отмечает RT. В результате в воздух был поднят один из самолетов сил ПВО. После того как российский истребитель приблизился к американскому, разведчик развернулся и направился от границ России.
#Video A Russian #Su27 fighter of the air defence on-duty forces made a sortie for interception of a #US Air Force's #RC135 reconnaissance aircraft over the neutral waters of the #BalticSea https://t.co/fbo8lz0kW9 @RusEmbUSA @mfa_russia #Interception pic.twitter.com/Wx8lNaXiYp— Минобороны России (@mod_russia) 7 марта 2019 г.
В пресс-службе российского военного ведомства уточнили, что Су-27 подошел к американскому самолету на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет-разведчик США RC-135, отмечает «Свободная пресса».
Инцидент стал уже третьим по счёту на прошедшей неделе. Границы воздушного пространства ни разу нарушены не были, однако, ничего хорошего в этом нет, заявил ранее в эфире НСН бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке Виталий Соколовский.